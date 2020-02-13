"Маразм": Фуркад дерзко ответил на обвинения российской чемпионки

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на слова российской экс-чемпионки Анфисы Резцовой, которая обвинила его и других спортсменов в обмане.

"Надеюсь, не у всех бывших спортсменов наблюдается старческий маразм. У Резцовой он есть", – ответил Фуркад на новость, в которой цитировались слова бывшей олимпийской чемпионки.

Мартен Фуркад

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does... — Martin Fourcade (@martinfkde) February 13, 2020

Напомним, что, кроме пяти побед на Олимпийских играх, француз является 11-кратным чемпионом мира и семикратным победителем Кубка мира по биатлону в общем зачете. Фуркад стал первым спортсменом, которому удалось выиграть эти соревнования семь раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 13 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве смешанной эстафетой стартует чемпионат мира по биатлону 2020 года.

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