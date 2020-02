"Маразм": Фуркад дерзко ответил на обвинения российской чемпионки

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на слова российской экс-чемпионки Анфисы Резцовой, которая обвинила его и других спортсменов в обмане.

"Надеюсь, не у всех бывших спортсменов наблюдается старческий маразм. У Резцовой он есть", – ответил Фуркад на новость, в которой цитировались слова бывшей олимпийской чемпионки.

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does...