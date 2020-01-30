Лучший биатлонист планеты вместо мишени попал в машину брата

Семикратный чемпион мира по биатлону и обладатель Кубка мира 2018/19 в общем зачете Йоханнес Бе снялся в забавной рекламе вместе со своим братом.

По сценарию норвежец вместо последней мишени попадает в машину Тарьей. Поняв свою оплошность, Йоханнес моментально звонит фирме, которая ремонтирует сколы и трещины в автостеклах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить это смешное видео.

Новости Украинские биатлонисты сотворили сенсацию на Кубке мира

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших биатлонистов мира 31-летний лидер сборной Франции Мартен Фуркад оконфузился на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Лидер общего зачета после второй стрельбы сначала забыл взять палку, а затем вообще потерял равновесие и упал прямо лицом в снег.

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