Главная Новости
30 января • обновлено в 21:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Лучший биатлонист планеты вместо мишени попал в машину брата

381
Читать материал на украинском

Семикратный чемпион мира по биатлону и обладатель Кубка мира 2018/19 в общем зачете Йоханнес Бе снялся в забавной рекламе вместе со своим братом.

По сценарию норвежец вместо последней мишени попадает в машину Тарьей. Поняв свою оплошность, Йоханнес моментально звонит фирме, которая ремонтирует сколы и трещины в автостеклах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить это смешное видео.

Новости
Украинские биатлонисты сотворили сенсацию на Кубке мира

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших биатлонистов мира 31-летний лидер сборной Франции Мартен Фуркад оконфузился на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Лидер общего зачета после второй стрельбы сначала забыл взять палку, а затем вообще потерял равновесие и упал прямо лицом в снег.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов
Персона
Йоханнес Бё
Место
Норвегия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги