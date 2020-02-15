Россиянин устроил демарш после победы в спринте на ЧМ по биатлону

Россиянин Александр Логинов, который выиграл "золото" спринта на чемпионате мира по биатлону, отказался от общения с журналистами после победы.

Спортсмен не стал ни с кем разговаривать в микст-зоне, чем вызвал недоумение представителей прессы и коллег.

Александр Логинов

"Это просто странно. Конечно, когда ты выигрываешь чемпионат мира, то ты должен остановиться и поговорить, тем самым проявив уважение к СМИ. Не думаю, что он поступил умно. Он и раньше делал неправильный выбор. Поэтому что тут говорить. Не лучший победитель", – прокомментировал ситуацию один из лидеров мирового биатлона норвежец Йоханнес Бе, передает "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный объяснил, почему упустил медаль в спринтерской гонке на мировом первенстве.

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