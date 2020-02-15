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15 февраля • обновлено в 20:07
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/ Новости биатлона

Россиянин устроил демарш после победы в спринте на ЧМ по биатлону

4.7т
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Россиянин Александр Логинов, который выиграл "золото" спринта на чемпионате мира по биатлону, отказался от общения с журналистами после победы.

Спортсмен не стал ни с кем разговаривать в микст-зоне, чем вызвал недоумение представителей прессы и коллег.

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Александр Логинов

Александр Логинов

"Это просто странно. Конечно, когда ты выигрываешь чемпионат мира, то ты должен остановиться и поговорить, тем самым проявив уважение к СМИ. Не думаю, что он поступил умно. Он и раньше делал неправильный выбор. Поэтому что тут говорить. Не лучший победитель", – прокомментировал ситуацию один из лидеров мирового биатлона норвежец Йоханнес Бе, передает "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный объяснил, почему упустил медаль в спринтерской гонке на мировом первенстве.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Александр Логинов
Место
Италия Антхольц
Тег
сборная России по биатлону
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Сам Бе конечно поступил правильно, обговнял, соперника, которого не смог победить в честной борьбе . Славаукрайини!!!
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0
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ефимов владимир
ефимов владимир
Выиграл, а все остальное сопли завистников.
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1
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Это его выбор.А Бе проиграл.Пусть утешается тем, что Логинов не лучший победитель,и тем,что Бе лучший побежденный.
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