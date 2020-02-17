Главная Новости
17 февраля • обновлено в 17:47
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

"Лишить жизни": норвежский биатлонист заявил об угрозах из Украины из-за Путина

4.2т
Читать материал на украинском

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заявил, что получал угрозы смерти от болельщиков из Украины и России после того, как выложил в Instagram фото в футболке с Владимиром Путиным.

"Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни. Мы уже привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что и в России. У нас тоже есть интернет-тролли", – цитирует Кристиансена Dagbladet.

Ветле Шостад Кристиансен

Ветле Шостад Кристиансен

Instagram спортсмена

Кристиансен – двукратный чемпион мира 2019 года, двукратный чемпион Европы по биатлону. Свое фото в футболке с Путиным на медведе он опубликовал в Instagram весной 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на критику в адрес российского биатлониста Александра Логинова со стороны норвежских биатлонистов братьев Бе, а также европейских СМИ, обвинив их в "дикой русофобии".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Владимир Путин
Место
Норвегия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
31
21
Смешно
1
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Кэмерон Норри
Победа Тейлора Фрица с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Ной Рубин
VS
Джейсон Джанг
Победа Джейсона Джанга с форой в -2,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Миомир Кечманович
VS
Джордан Томпсон
Победа Миомира Кечмановича с форой в -3,0 гейма
1.95 Сделать ставку
Раду Албот
VS
Джек Сок
Победа Раду Албота с форой в -3,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Эрнест Гулбис
VS
Рейлли Опелка
Победа Эрнеста Гулбиса с форой в +1,5 гейма
1.99 Сделать ставку
Эмилио Гомес
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Эмилио Гомеса с форой в +1,5 сета
1.79 Сделать ставку