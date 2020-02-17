"Лишить жизни": норвежский биатлонист заявил об угрозах из Украины из-за Путина

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заявил, что получал угрозы смерти от болельщиков из Украины и России после того, как выложил в Instagram фото в футболке с Владимиром Путиным.

"Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни. Мы уже привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что и в России. У нас тоже есть интернет-тролли", – цитирует Кристиансена Dagbladet.

Ветле Шостад Кристиансен Instagram спортсмена

Кристиансен – двукратный чемпион мира 2019 года, двукратный чемпион Европы по биатлону. Свое фото в футболке с Путиным на медведе он опубликовал в Instagram весной 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на критику в адрес российского биатлониста Александра Логинова со стороны норвежских биатлонистов братьев Бе, а также европейских СМИ, обвинив их в "дикой русофобии".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!