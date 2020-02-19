Лидера сборной России освистали на чемпионате мира по биатлону

Лидера сборной России по биатлону Александра Логинова освистали во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце.

"Я слышал, что Логинова освистывали. Уверен, не все довольны тем, что он выступает на мировом первенстве. Но нас освистывают в России, когда мы поражаем мишени. Им платят той же монетой", — прокомментировал инцидент в интервью Dagbladet биатлонист сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ по биатлону, после чего отметился демаршем, отказавшись общаться с журналистами.

Позже супруга Александра поздравила спортсмена с победой, опубликовав сторис на украинском языке.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!