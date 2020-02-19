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19 февраля • обновлено в 21:34
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Лидера сборной России освистали на чемпионате мира по биатлону

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Лидера сборной России по биатлону Александра Логинова освистали во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце.

"Я слышал, что Логинова освистывали. Уверен, не все довольны тем, что он выступает на мировом первенстве. Но нас освистывают в России, когда мы поражаем мишени. Им платят той же монетой", — прокомментировал инцидент в интервью Dagbladet биатлонист сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ по биатлону, после чего отметился демаршем, отказавшись общаться с журналистами.

Позже супруга Александра поздравила спортсмена с победой, опубликовав сторис на украинском языке.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Александр Логинов
Место
Италия Антхольц
Тег
сборная России по биатлону
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