Лидера сборной России освистали на чемпионате мира по биатлону

Лидера сборной России по биатлону Александра Логинова освистали во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце.
"Я слышал, что Логинова освистывали. Уверен, не все довольны тем, что он выступает на мировом первенстве. Но нас освистывают в России, когда мы поражаем мишени. Им платят той же монетой", — прокомментировал инцидент в интервью Dagbladet биатлонист сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ по биатлону, после чего отметился демаршем, отказавшись общаться с журналистами.
Позже супруга Александра поздравила спортсмена с победой, опубликовав сторис на украинском языке.
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