Лидер сборной Украины по биатлону пропустит минимум один этап Кубка мира

Одна из ведущих биатлонисток сборной Украины Юлия Джима пропустит как минимум один из следующих этапов Кубка мира, которые пройдут в январе.

"Я знаю, что какой-то этап будет пропускать Юля Джима, но пока не знаю какой. Вита и Валя пропустят Поклюку. Возможно, что-то пропустит и Лена Пидгрушная. Сейчас пока все девчонки остались в горах, готовятся к январской части сезона", - цитирует президента Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимира Брынзака агентство Sport.ua.

Юлия Джима biathlon.com.ua

Стоит отметить, что Джима с большой долей вероятности не примет участие или в этапе в Оберхофе, или в Поклюке. Если она пропустит два этапа, то вторым станет Рупольдинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская биатлонистка Кристина Резцова заявила о готовности пробежать гонку Кубка мира в нижнем белье.

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