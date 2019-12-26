Лидер сборной Украины по биатлону пропустит минимум один этап Кубка мира

Одна из ведущих биатлонисток сборной Украины Юлия Джима пропустит как минимум один из следующих этапов Кубка мира, которые пройдут в январе.
"Я знаю, что какой-то этап будет пропускать Юля Джима, но пока не знаю какой. Вита и Валя пропустят Поклюку. Возможно, что-то пропустит и Лена Пидгрушная. Сейчас пока все девчонки остались в горах, готовятся к январской части сезона", - цитирует президента Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимира Брынзака агентство Sport.ua.
Юлия Джима
biathlon.com.ua
Стоит отметить, что Джима с большой долей вероятности не примет участие или в этапе в Оберхофе, или в Поклюке. Если она пропустит два этапа, то вторым станет Рупольдинг.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская биатлонистка Кристина Резцова заявила о готовности пробежать гонку Кубка мира в нижнем белье.
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