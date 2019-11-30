Украина драматично стартовала на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону упустила медаль на 1-м этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в шведском городке Эстерсунд с 30 ноября по 8 декабря.

Анастасия Меркушина и Артем Тищенко заняли четвертое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте). В этой достаточно новой дисциплине девушка и парень поочередно бегут по два этапа, в каждом из которых по одной стрельбе стоя и лежа.

Наши соотечественники блестяще начали сражение. Идеальная стрельба Анастасии Меркушиной на первых двух огневых рубежах, вкупе с промахами конкурентов, вывели "сине-желтых" в лидеры. Артем Тищенко поддержал напарницу, создав полуминутный просвет за идущей второй Германией.

Второй этап стал настоящей катастрофой. Настя не выдержала темпа, и на стойке сделала 7 неточных выстрелов, уйдя на 3 штрафных круга, отставая уже на 1 минуту. Точность Тищенко спасти ситуацию не смогла, подняв команду лишь на итоговое 4-е место.

Этап продолжится в субботу, 30 ноября, классической смешанной эстафетой. Украину в этой дисциплине будут представлять Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк. Стоит отметить, что эта гонка станет первой для Блашко под флагом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан украинской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный не сможет помочь команде в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира.

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