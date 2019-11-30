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1 декабря • обновлено в 06:21
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Украина драматично стартовала на Кубке мира по биатлону

Украина драматично стартовала на Кубке мира по биатлону
Первая гонка прошла в шведском Эстерсунде
12.4т Читать материал на украинском

Сборная Украины по биатлону упустила медаль на 1-м этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в шведском городке Эстерсунд с 30 ноября по 8 декабря.

Анастасия Меркушина и Артем Тищенко заняли четвертое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте). В этой достаточно новой дисциплине девушка и парень поочередно бегут по два этапа, в каждом из которых по одной стрельбе стоя и лежа.

Наши соотечественники блестяще начали сражение. Идеальная стрельба Анастасии Меркушиной на первых двух огневых рубежах, вкупе с промахами конкурентов, вывели "сине-желтых" в лидеры. Артем Тищенко поддержал напарницу, создав полуминутный просвет за идущей второй Германией.

Второй этап стал настоящей катастрофой. Настя не выдержала темпа, и на стойке сделала 7 неточных выстрелов, уйдя на 3 штрафных круга, отставая уже на 1 минуту. Точность Тищенко спасти ситуацию не смогла, подняв команду лишь на итоговое 4-е место.

Украина драматично стартовала на Кубке мира по биатлону

Этап продолжится в субботу, 30 ноября, классической смешанной эстафетой. Украину в этой дисциплине будут представлять Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк. Стоит отметить, что эта гонка станет первой для Блашко под флагом Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, капитан украинской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный не сможет помочь команде в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Швеция Эстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Перов Василий
Перов Василий
В шестером чтоли бегали? Если Эстония и США на 5-6 месте?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Да чего вы на заголовки скупиесь, писали бы уже "позорно стартовала"
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Исторически?
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