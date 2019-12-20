Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

Третий этап Кубка мира по биатлону традиционно начинается со спринтов, и после мужчин на трассу в Анси 20 декабря выйдут женские команды.

Украинки отправляются во Францию сродни акулам, почувствовавшим запах крови в воде – в последней гонке предыдущего этапа они на доли секунды упустили бронзу в эстафете и остались без призов, хотя были очень близко к победе. И французский этап – отличная возможность таки добиться медалей.

Юлия Джима

В спринте Украину представит тот же состав, что и на прошлом этапе в Хохфильцене - Виктория и Валентина Семеренки, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Дария Блашко. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:15 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Анси, Ле Гран-Борнан (Франция). Международный биатлонный стадион "Сильви Бекар"

14:00. Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине за гонками Кубка мира можно смотреть в прямом эфире на телеканале "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своем прямом эфире российский ТК "Матч", а также белорусский "Беларусь 5".

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