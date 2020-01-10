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10 января • обновлено в 13:36
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

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После неудачного женского спринта 5-го этапа Кубка мира взять очки для Украины попытается мужская команда, которая выйдет на спринт в Оберхофе 10 января.

Правда, в этот раз украинцы вступят в гонку без своего лидера Дмитрия Пидручного, которого отпустили из сборной на 3 дня по случаю рождения сына. Уже в следующей гонке (в субботней эстафете) Пидручный наверняка сможет взять участие, а сейчас Юрай Санитра решил заменить капитана молодым Богданом Цымбалом, который ранее выступал только на Кубке IBU.

Богдан Цымбал

Богдан Цымбал

biathlon.com.ua

В этот раз Украину в спринте представят Артем Прима (10 стартовый номер), Антон Дудченко (46), Сергей Семенов (62), Артем Тищенко (65) и Богдан Цымбал (96). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Оберхоф (Германия). DKB-Ski-Arena

15:30. Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине по ТВ все гонки Кубка мира в прямом эфире показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве за биатлонными баталиями есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Сергей Семенов Артем Тищенко Артем Прима
Место
Германия Оберхоф
Тег
Сборная Украины по биатлону
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