Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

После неудачного женского спринта 5-го этапа Кубка мира взять очки для Украины попытается мужская команда, которая выйдет на спринт в Оберхофе 10 января.

Правда, в этот раз украинцы вступят в гонку без своего лидера Дмитрия Пидручного, которого отпустили из сборной на 3 дня по случаю рождения сына. Уже в следующей гонке (в субботней эстафете) Пидручный наверняка сможет взять участие, а сейчас Юрай Санитра решил заменить капитана молодым Богданом Цымбалом, который ранее выступал только на Кубке IBU.

Богдан Цымбал biathlon.com.ua

В этот раз Украину в спринте представят Артем Прима (10 стартовый номер), Антон Дудченко (46), Сергей Семенов (62), Артем Тищенко (65) и Богдан Цымбал (96). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Оберхоф (Германия). DKB-Ski-Arena

15:30. Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

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В Украине по ТВ все гонки Кубка мира в прямом эфире показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве за биатлонными баталиями есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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