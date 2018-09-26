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Кубок мира по биатлону: где смотреть в Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Компания Inter Media Group ведет переговоры о выкупе прав на трансляцию нового сезона Кубка мира по биатлону. В прямом эфире украинские болельщики смогут увидеть соревнования на каналах "Интер" и "НТН".

Также планируется сопровождать события послегоночными студиями. Они будут транслироваться на канале "Интер", который планирует показать 30-40% всех соревнований. В зависимости от рейтинга телетрансляций в последующих сезонах пропорция может меняться, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

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Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке и завершится 24 марта 2019 года в Холменколлене (Норвегия).

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный союз биатлонистов (IBU) ввел новую гонку.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Объект
телеканал Интер
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