Кубок мира по биатлону: где смотреть в Украине

Компания Inter Media Group ведет переговоры о выкупе прав на трансляцию нового сезона Кубка мира по биатлону. В прямом эфире украинские болельщики смогут увидеть соревнования на каналах "Интер" и "НТН".

Также планируется сопровождать события послегоночными студиями. Они будут транслироваться на канале "Интер", который планирует показать 30-40% всех соревнований. В зависимости от рейтинга телетрансляций в последующих сезонах пропорция может меняться, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке и завершится 24 марта 2019 года в Холменколлене (Норвегия).

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный союз биатлонистов (IBU) ввел новую гонку.