Где смотреть 3-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

Во французском городке Анси с 19 по 22 декабря пройдет 3-й этап Кубка мира по биатлону.

Биатлонный стадион в Анси Википедия

Состав сборной Украины не претерпел изменения. По словам тренера Валерия Лесникова, серьезная ротация ожидается уже после Нового года.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший".

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, кубковое первенство транслирует "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

19 декабря, четверг

15:15. Спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

В записи 19 января: 19:55 - "Матч! Арена", 20:35 - "Евроспорт 1", 21:40 - "Беларусь 5"

В записи 20 декабря: в 05:00 - "Матч! Арена", 08:30 - "Евроспорт 1", 11:00 - "Матч ТВ"

20 декабря, пятница

15:15. Спринт, женщины 7.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

В записи 20 января: 19:05 - "Матч! Арена", 20:20 - "Евроспорт 1", 21:00 - "Беларусь 5", 22:05 - "Евроспорт 2".

В записи 21 декабря: 05:00 - "Матч! Арена", "Евроспорт 1", 08:00 - "Евроспорт 2", 10:45 - "Матч ТВ"

21 декабря, суббота

14:00. Гонка преследования, женщины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

В записи 21 января: 18:30 - "Евроспорт 2", 19:00 - "Матч! Арена", 20:20 - "Евроспорт 1".

В записи 22 декабря: 05:00 - "Матч! Арена", 08:00 - "Матч! Арена", "Евроспорт 1"

16:00. Гонка преследования, женщины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

В записи 21 января: 20:10 - "Матч! Арена", 21:00 - "Евроспорт 1".

В записи 22 декабря: 06:00 - "Матч! Арена".

22 декабря, воскресенье

13:10. Масс-старт, мужчины 15 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

В записи 22 января: 18:10 - "Матч! Арена", 18:30 - "Евроспорт 2", 20:20 - "Евроспорт 1".

15:15. Масс-старт, мужчины 15 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

В записи 22 января: 18:00 - "Евроспорт 2", 19:25 - "Матч! Арена", 21:00 - "Евроспорт 1".

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, на 2-м этапе украинка вошла в топ-15 женской гонки преследования.

14 декабря сборная Украины, в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла четвертое место в эстафете.

Ранее состоялись женские и мужские спринтерские гонки. Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. У мужчин в сборной Украины выше всех на финише разместился Дмитрий Пидручный.

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