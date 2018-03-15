Идеальный спринт! Украинка завоевала медаль Кубка мира по биатлону

Биатлонистка сборной Украины Юлия Джима завоевала бронзовую медаль на 8-м этапе Кубка мира, который стартовал в норвежском Холменколлене.

Наша соотечественница блестяще провела спринтерскую гонку, финишировав в итоге третьей. Киевлянка идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах, не допустив ни единого промаха.

На трассе Юля уступила по скорости белоруске Дарье Домрачевой, которая стала второй. "Золото" добыла представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Несмотря на один промах в лежке, она буквально пролетела по трассе, опередив всех преследовательниц.

Отметим, что в гонке принимало участие еще четыре украинки. Валя и Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец. Никто из них не сумел попасть даже в топ-50.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.