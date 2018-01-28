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"Сине-желтый" триумф! Гимн Украины на церемонии награждения чемпионата Европы по биатлону

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Сборная Украины по биатлону стала триумфатором в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходил в эти дни в Риднау (Италия).

Наши спортсмены Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный выиграли "золото", опередив соперников из России и Норвегии.

"Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться церемонией награждения.

Новости
Стартовая гонка на чемпионате Европы по биатлону завершилась драмой для сборной Украины

Напомним, что 27 января Ирина Варвинец завоевала "серебро" в индивидуальной гонке европейского первенства. Ранее Ира стала победительницей спринта.

Как сообщал "Обозреватель", украинец Артем Прима драматично упустил медаль в спринте чемпионата Европы по биатлону.

Накануне украинка Юлия Журавок допустила нереальный конфуз, опоздав на старт спринта в Риднау на 1,5 минуты.

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Тема
чемпионат Европы по биатлону
Место
ИталияРиднау
Объект
Сборная Украины по биатлону
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