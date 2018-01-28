"Сине-желтый" триумф! Гимн Украины на церемонии награждения чемпионата Европы по биатлону

Сборная Украины по биатлону стала триумфатором в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходил в эти дни в Риднау (Италия).
Наши спортсмены Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный выиграли "золото", опередив соперников из России и Норвегии.
"Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться церемонией награждения.
Напомним, что 27 января Ирина Варвинец завоевала "серебро" в индивидуальной гонке европейского первенства. Ранее Ира стала победительницей спринта.
Как сообщал "Обозреватель", украинец Артем Прима драматично упустил медаль в спринте чемпионата Европы по биатлону.
Накануне украинка Юлия Журавок допустила нереальный конфуз, опоздав на старт спринта в Риднау на 1,5 минуты.
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