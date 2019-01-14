Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 16 по 20 января в немецком городе Рупольдинг пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019. Он будет включать в себя три дисциплины — спринт, эстафету и масс-старт.

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.

Биатлонный стадион в Рупольдинге biathlon.life

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

16 января, среда

Спринт 10 км, мужчины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

17 января, четверг

Спринт 7.5 км, женщины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

18 января, пятница

Эстафета 4х7.5 км, мужчины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

19 января суббота

Эстафета 4х6 км, женщины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

20 января, воскресенье

Масс-старт 15 км, мужчины, 13:15: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

Масс-старт 12.5 км, женщины 15:40: "UA:Перший","Sport 1", "Матч ТВ" ("Eurosport" 1 в записи в 18:45)

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