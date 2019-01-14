Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 16 по 20 января в немецком городе Рупольдинг пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019. Он будет включать в себя три дисциплины — спринт, эстафету и масс-старт.
Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.
Биатлонный стадион в Рупольдинге
biathlon.life
Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).
16 января, среда
Спринт 10 км, мужчины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"
17 января, четверг
Спринт 7.5 км, женщины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"
18 января, пятница
Эстафета 4х7.5 км, мужчины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"
19 января суббота
Эстафета 4х6 км, женщины, 15:30: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"
20 января, воскресенье
Масс-старт 15 км, мужчины, 13:15: "UA:Перший","Sport 1", "Eurosport 1", "Матч ТВ", "Беларусь 5"
Масс-старт 12.5 км, женщины 15:40: "UA:Перший","Sport 1", "Матч ТВ" ("Eurosport" 1 в записи в 18:45)
Как сообщал OBOZREVATEL:
На 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.
На 2-м этапе сборная Украины выступила провально — в мужской эстафете наши биатлонисты финишировали 16-ми, а в женской — восьмыми.
На 3-м этапе украинец Дмитрий Пидручный показал феноменальный результат в гонке преследования.
на 4-м этапе Украину сняли с эстафетной гонки.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.