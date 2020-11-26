Где смотреть 1-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
В финском Контиолахти в субботу, 28 ноября, стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. 1-й этап будет включать в себя две дисциплины: индивидуальную гонку и спринт.
Украинские поклонники биатлона смогут насладиться трансляциями из Финляндии в прямом эфире на телеканале "UA:Перший". Кроме того, гонки покажет Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".
12:00, 20 км индивидуальная гонка, мужчины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
15:20, 15 км индивидуальная гонка, женщины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")29 ноября, воскресенье
11:30, 10 км спринт, мужчины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
14:40, 7.5 км спринт, женщины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров сборной Украины по биатлону Сергей Семенов не поможет нашей команде на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.