Где смотреть 1-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В финском Контиолахти в субботу, 28 ноября, стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. 1-й этап будет включать в себя две дисциплины: индивидуальную гонку и спринт.

Украинские поклонники биатлона смогут насладиться трансляциями из Финляндии в прямом эфире на телеканале "UA:Перший". Кроме того, гонки покажет Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".

12:00, 20 км индивидуальная гонка, мужчины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

15:20, 15 км индивидуальная гонка, женщины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

11:30, 10 км спринт, мужчины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

14:40, 7.5 км спринт, женщины ("UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров сборной Украины по биатлону Сергей Семенов не поможет нашей команде на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.