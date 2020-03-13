Фуркад объявил о завершении карьеры

Сильнейший биатлонист мира 31-летний француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад уйдет из спорта по окончании сезона. Об этом он написал у себя в Twitter.

Мартен Фуркад Facebook Мартена Фуркада

"Спасибо за это путешествие. Пришло время прощаться", - написал Фуркад.

Более подробно Мартен рассказал об уходе из спорта на своей странице в Facebook. Среди прочего, он поблагодарил болельщиков со всего мира.

"Я тронут, но в то же время спокоен. Вспоминаю места, лица, эмоции, сопровождавшие меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, осуществленные мечты. Оставляю часть жизни позади", – обратился к болельщикам француз.

Мартен Фуркад Facebook Мартена Фуркада

Последнюю гонку в карьере Фуркад проведет в субботу. Он выйдет на старт гонки преследования в финском Контиолахти.

Напомним, помимо пяти побед на Олимпиадах, что является абсолютным рекордом среди всех французских спортсменов, Фуркад является 13-кратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Француз занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер сенсационно объявила о завершении карьеры.

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