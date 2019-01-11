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''Это позор'': Фуркад затравил российского допингиста

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Французский биатлонист Мартен Фуркад негативно отозвался о победе Александра Логинова в спринтерской гонке в Оберхофе.

Россиянин вернулся в спорт после длительной дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.

"Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит. Логинов должен извиниться и объясниться перед нами, а он просто делает вид, что ничего не произошло", - цитирует Фуркада Sport24.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

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Легендарный биатлонист не скрывал своего возмущения из-за поведения россиянина.

"Я уважаю то, что Логинову разрешено соревноваться, но не рад его победе и не уважаю его самого из-за допинга. Он так и не извинился и не говорил об этом. Мы были слишком добры к нему. Не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы", - наехал на Логинова Фуркад.

Александр Логинов

Александр Логинов

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт. Россиянин выиграл "серебро" спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Мартен ФуркадАлександр Логинов
Место
ГерманияОберхоф
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