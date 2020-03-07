На 7-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, состоялась последняя в сезоне мужская эстафета 4х7.5 км.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного сенсационно заняла второе место. Последний раз в мужской эстафете Украина была на подиуме 9 лет назад.

Украинцы отлично начали эстафету, демонстрируя великолепную стрельбу и адекватную точность. Артем Прима с двумя промахами на стойке передал эстафету 4-м, отставая на 14 секунд от лидирующей Норвегии.

Сергей Семенов поддержал партнера по команде, выполнив лишь один неточный выстрел лежа. Украина уверенно держалась в тройке (+5 сек).

Руслан Ткаленко свой этап провалил. 27-летний сумчанин лишь на своем первом круге проиграл 15 секунд. Идеальная стрельба все компенсировало и Руслан перед стойкой был вторым, но разрыв с лидером был уже в 35 секунд. Такой же сценарий повторился и в стрельбе стоя - все пять выстрелов в цель и слабая скорость на трассе.

Дмитрий Пидручный отправился в бой 7-м с минутным отставанием. После второй стрельбы украинец был третьим, отставая от россиянина на 2 секунды, и имея позади себя именитых шведов и итальянца.

Наш герой показал потрясающую волю к победе и смог вырвать для "сине-желтой" команды "серебро", обойдя на последнем круге представителя Российской Федерации.

Результаты эстафеты Кубка мира по биатлону

Отметим, что соревнование проходит при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эстафете женская сборная Украины драматично упустила медаль. Наша команда в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной заняла четвертое место.

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