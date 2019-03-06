Есть неожиданность: Украина назвала окончательный состав на чемпионат мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону определилась с окончательной заявкой на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Остерсунде.

Тренеры женской сборной не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу. В тоже время наставники мужской команды в последний момент неожиданно дозаявили шестым Виталия Труша.

Виталий Труш biathlon.com.ua

Полный список биатлонистов, которые отправятся в Остерсунд, выглядит так:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш;

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок.

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