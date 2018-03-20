Джима сенсационно завершила карьеру: спортивные итоги 19 марта

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима приняла решение завершить карьеру, а легенда "Динамо" Александр Шовковский прошелся по Евгению Хачериди. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости понедельника, 19 марта.

Кроме того, знаменитый экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал об обмане в пользу СССР в баскетбольном финале Олимпиады-1972. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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