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Джима сенсационно завершила карьеру: спортивные итоги 19 марта

2.2тЧитать новость на украинском

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима приняла решение завершить карьеру, а легенда "Динамо" Александр Шовковский прошелся по Евгению Хачериди. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости понедельника, 19 марта.

Кроме того, знаменитый экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал об обмане в пользу СССР в баскетбольном финале Олимпиады-1972. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Юлия Джима
Объекты
Сборная Украины по биатлонуФК Динамо КиевФК Шахтер
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