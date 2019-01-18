Драматичная эстафета на Кубке мира по биатлону: где Украина

Сборная Украины по биатлону упустила возможность побороться за медали эстафетной гонки на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в немецком Рупольдинге.

Наша команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Дмитрия Пидручного долгое время входила в состав лидирующей группы, однако провал в середине гонки стал приговором для "желто-синих". Украинцы заняли лишь седьмое место.

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Артем Прима, стартовавший первым у сборной Украины, провел блестящий этап. Наш соотечественник хоть и допустил два промаха, но сумел прийти первым на передачу эстафеты.

Второй этап для "желто-синих" провел Сергей Семенов, которому не удалось поддерживать высокий темп, из-за чего наша команда скатилась на восьмую позицию. Положение украинцев усугубилось на следующем этапе, когда Артем Тищенко существенно проиграл ходом основным конкурентам.

Из-за этого капитану нашей команды Дмитрию Пидручному было необходимо отыгрывать свыше минуты отставания от лидера, однако ему это сделать не удалось.

Драматичную же победу в гонке одержала сборная Норвегии. На четвертом этапе Йоханнес-Тинес Бе лишь на последнем круге обошел немца Бенедикта Долля. А замкнули призовую тройку французы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Журавок стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU.

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