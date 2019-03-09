Допингист из РФ устроил демарш на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с журналистами во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Ранее спортсмена дисквалифицировали на два года после положительного результата допинг-теста в ноябре 2013-го.

Логинов завоевал серебро в спринте мирового первенства, однако комментировать свое достижение не стал.

Александр Логинов

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"Не буду разговаривать ни с кем, потому что все спрашивают исключительно про допинг", – заявил Логинов представителям СМИ, среди которых находился корреспондент телеканала "Матч ТВ" Илья Трифанов, который передал его слова.

Напомним, что в спринтерской гонке чемпионата мира украинец Дмитрий Пидручный всего 0,3 секунды отстал от Кантена Фийона Майе, который завоевал бронзу соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Александр Логинов не принял участие в чемпионате Европы по биатлону, который проходил в Беларуси. Лучший биатлонист РФ пропустил соревнования из-за халатности федерации.

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