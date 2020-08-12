Домрачева обратилась ко всем из-за протестов в Минске

Дарья Домрачева оставила пронзительное послание.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева призвала остановить насилия на улицах Минска.
Пронзительный пост прославленная белорусская биатлонистка оставила на своей странице в Instagram.
"Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие! Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста услышьте", – написала 34-летняя двукратная чемпионка мира и Европы.
Обращение Дарьи Домрачевой Instagram Дарьи Домрачевой
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.