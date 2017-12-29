Бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени: Украина приняла неожиданное решение

Если сборная Украины по биатлону решит принимать участие на этапе Кубка мира в Тюмени, то на это будут потрачены частные средства. Об этом, комментируя возможный бойкот российской части соревнований, заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Если мы туда поедем выступать, то мы отправимся туда не за государственные средства. Это однозначно. Чтобы не обвиняли, что мы за государственные средства везем туда, а за эти деньги платятся налоги и тому подобное. Мы найдем возможность. Если спортсмены захотят принять участие, обеспечим их, чтобы не трогать государственные средства, бюджет и тому подобное", – цитирует функционера "Апостроф".

Как сообщал "Обозреватель", скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев облил грязью Владимира Брынзака.