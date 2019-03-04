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"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков

8.8тЧитать материал на украинском

Сборная России по биатлону на чемпионат мира, который 7 марта стартует в шведском Остерсунде, получила новый комплект формы. Обновка очень не понравилась фанатам.

Комбинезоны выполнены в синем цвете с переходом в розовый на плечах и ногах. На Кубке мира россияне выступали в сине-красной форме с белыми элементами. В этом сезоне у сборной России по биатлону новый экипировщик – KV+.

Форма сборной России по биатлону

Форма сборной России по биатлону

Instagram

Форма сборной России по биатлону

Форма сборной России по биатлону

Instagram

"Это просто ужас. Боюсь подумать, что курил дизайнер этого шедевра", "Боже мой, это настолько ужасно, что вполне может быть правдой", "Зато в толпе не затеряются. А так конечно, кошмар", "Редкостная какашка и безвкусица: назад, в 90-е. Осталось девкам только начесы на башке соорудить", - пишут юзеры в комментариях под фотографиями.

"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков
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Тема
чемпионат мира по биатлону
Тег
сборная России по биатлону
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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Валенки, треухи и телогрейки - настоящая экипировка в стиле руссо-бомбино. А это гейропа какая-то, розово-голубая.
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