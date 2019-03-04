"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков

Сборная России по биатлону на чемпионат мира, который 7 марта стартует в шведском Остерсунде, получила новый комплект формы. Обновка очень не понравилась фанатам.

Комбинезоны выполнены в синем цвете с переходом в розовый на плечах и ногах. На Кубке мира россияне выступали в сине-красной форме с белыми элементами. В этом сезоне у сборной России по биатлону новый экипировщик – KV+.

Форма сборной России по биатлону Instagram

Форма сборной России по биатлону Instagram

"Это просто ужас. Боюсь подумать, что курил дизайнер этого шедевра", "Боже мой, это настолько ужасно, что вполне может быть правдой", "Зато в толпе не затеряются. А так конечно, кошмар", "Редкостная какашка и безвкусица: назад, в 90-е. Осталось девкам только начесы на башке соорудить", - пишут юзеры в комментариях под фотографиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нелепо оправдались за позор на чемпионате Европы по биатлону. лучший биатлонист РФ пропустил соревнования из-за халатности федерации.

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