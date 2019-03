Провал Украины: все подробности женского спринта ЧМ по биатлону

7 марта в шведском Эстерсунде стартовал чемпионат мира 2019, который фактически закрывает биатлонный сезон. На второй день мирового первенства трасса Эстерсунда примет женский спринт.

В четверг, на открытии ЧМ, спортсмены провели смешанную эстафету, где Украина совершила настоящий мини-подвиг. При этом наши девушки на своих этапах шли в лидерах, поэтому есть большая надежда, что и сегодня украинские биатлонистки выступят удачно. Украину в спринте представит такая четверка - Юлия Джима, Анастасия Меркушина, а также сестры Валентина и Виктория Семеренко.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Эстерсунд (Швеция). Национальна биатлонная арена

17:15. Спринт (7,5 км). Женщины

Для украинок сегодняшний спринт выдался неудачным: Анастасия Меркушина - 28-я, Валя Семеренко - 29-я, Юлия Джима - 54-я, Вита Семеренко - 76-я

Очень трудной выдалась сегодня гонка для всех биатлонисток - сильный ветер и свежий снег добавили немало трудностей спортсменкам, из-за чего мы наблюдали немало промахов. В итоге гонку выиграла словачка Анастасия Кузьмина (1+0, 22:17), второй пришла норвежка Тандревольд (0+0, +9,7), третьей стала немка Дальмаер (0+0, +12,6)

18:28. Все, завершилась гонка!

18:27. Финишировала Вита Семеренко - 75-я позиция (4 промаха и +3:05)

18:25. Доротея Вирер сегодня прошла трассу не без приключений

18:22. Вита Семеренко на 6,3 км по-прежнему 74-я (+2:53) - не удается Виктории улучшить свою позицию даже на пару строчек

18:18. Что ж, неудачная гонка для Виты - снова два промаха, теперь уже на второй стрельбе, после чего украинка вышла со стадиона аж 74-й (+2:35). С такими раскладами Вита Семеренко вполне может не пробиться в пасьют (где стартуют лишь места 1-60 в спринте)

18:16. Вита Семеренко прошла рубеж 4,6 км на втором круге на 72-й позиции (+1:49), ухудшив свое время по сравнению с предыдущим рубежом на 6 сек

18:13. Финишировала Анастасия Меркушина на 23-м месте (1 промах и +1:17), опередив на 2,7 сек. как раз Валю Семеренко

18:11. Все, фактически закончилась интрига и все вопросы - немка Херманн, которая до второй стрельбы еще претендовала на медали (и даже на победу), но на стрельбе стоя промахнулась два раза и упала аж на 15-е место

18:09. У Виты Семеренко стрельба тоже не задалась (хотя на трассе и сильный ветер) - два промаха и лишь 68-я позиция (+1:29)

18:06. Сейчас на финише Валя Семеренко уже 21-я (+1:20), а Джима - 37-я (+2:20)

18:04. Эх, у Меркушиной также на второй стрельбе проблемы - один промах. В итоге это 19-я позиция (+58,1)

18:03. А тем временем стартовала последняя украинка в сегодняшней гонке - Вита Семеренко

18:02. На втором круге на рубеже в 4,6 км Меркушина - 17-я (+43,8)

18:01. Макаряйнен после двух промахов на второй стрельбе упала на несколько позиций и в итоге финишировала только 8-й (хотя большую часть трассы шла на 1-2 месте)

17:59. Охох, рывок от словачки Кузьминой - даже при одном промахе Анастасия сумела вырваться в лидеры и опередить Тандреволд на 9,7 сек. А третья теперь шведка Эберг (+13,2)

17:58. Финишировала Джима - 23-я позиция (2 промаха и +2:20 отставание). Валя Семеренко пока 17-я (+1:20)

17:57. Немка Дальмаер вмешивается в борьбу за медали - после второй стрельбы она вышла третьей со стадиона, отставая от лидера на 12,6 сек.

17:56. Меркушина на первой стрельбе отлично - чисто работает Настя, что дало ей 14-ю позицию (+27,7)

17:54. Финишировала Тандреволд. и финишировала первой. Вторая пока ее соотечественница Экхоф (+22,9), третей держится Вирер (+23,5)

17:53. И Кайса Макаряйнен также падает на втором кругу, но падение небольшое, и это не помешало ей удержать лидерство (9 сек. перевеса)

17:52. Неважно дела у Юлии Джимы - два промаха на второй стрельбе, что отбросило ее на 23-ю позицию (+1:47)

17:50. А тем временем на трассу вышла третья украинка - Настя Меркушина

17:49. Повтор трансляции показал, почему итальянке Вирер не хватило 0,6 сек, чтобы обойти на финише лидера Экхоф - на одном из виражей Вирер не удержала равновесие и завалилась. Ничего фатального, но драгоценное время потеряно

17:48. На втором кругу на рубеже в 4,6 км Джима прошла 13-й (+40,4)

17:46. Пока Тандреволд заходит лидером на вторую стрельбу, после первой стрельбы первенство захватила финка Кайса Макаряйнен (7 секунд перевеса)

17:45. "Не сделала поправку на ветер" - так объясняет Валя Семеренко два промаха на первой стрельбе, которые фактически запороли ей гонку. На данный момент Валя на финише уже 5-я (+47,4)

17:43. А вот и новый лидер гонки - норвежка Тандреволд, которая после первой стрельбы ушла лидером с перевесом на 9,7 сек.

17:42. Юлия Джима на первой стрельбе отлично, без промахов, что дает ей 9-ю позицию (+21.0) после выхода со стадиона

17:39. Финиширует Валентина Семеренко первой из всех участников - 2 промаха и 23:37 общее время у украинки

17:37. Если брать первую стрельбу, то Валя Семеренко подвинулась уже на 15-ю позицию. Но шансы у Вали в общем на топ-10 еще есть

17:35. А после первой стрельбы лидерство неожиданно захватила белоруска Алимбекова, быстро отстрелявшись на ноль и на рубеже в 3,8 км уже опережая швейцарку Гаспарин на 7,6 сек.

17:34. А тем временем на старт вышла Юлия Джима

17:32. Другое дело - на второй стрельбе Валентина работает чисто и пока вышла со стадиона первой. Понятно, что конкуренты еще обойдут Валю, но эта стрельба существенно улучшит ее позицию

17:28. Норвежка Экхоф, одна из фавориток сегодняшней гонки, допускает одни промах на первой стрельбе, и пока выходит со стадиона 5-й (+17,1)

17:24. Валя Семеренко первая начинает стрельбу, и весьма неудачно - два промаха на стрельбе лежа. В итоге два штрафнух круга у украинки, и сейчас это уже +34 от лидерской позиции канадки Бэнкс

17:15. ГОНКА НАЧАЛАСЬ! Валя Семеренко на старте

20 МИНУТ ДО ГОНКИ. Схема сегодняшнего спринта для женщин в Эстерсунде

