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20 февраля • обновлено в 14:26
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты

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На чемпионате мира по биатлону наступает время эстафет - следующие три гонки будут именно эстафетными. И первой из них, 20 февраля, пройдет одиночная смешанная эстафета.

Еще в начале сезона в украинском биатлоне не раз упоминалось, что именно эта дисциплина - едва не основная наша надежда на медали ЧМ. И именно под одиночный "сингл-микст" образовался дуэт из Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной, который в предыдущих таких гонках показывал очень хорошие результаты. Пидручный уже готов вернуться на трассу после лечения спины, так что именно пара Пидручный-Меркушина поборется за медали в одиночной смешанной эстафете.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты, которая начнется в 16:15 по киевскому времени.

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Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:16. Одиночная смешанная эстафета

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Автор
Олекса Витер
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