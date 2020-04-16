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16 апреля • обновлено в 23:20
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Российский чемпион мира по биатлону Павел Магазеев сменил гражданство

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Чемпион и неоднократный призер чемпионатов России по биатлону, чемпион мира и Европы среди юниоров Павел Магазеев в новом сезоне будет представлять молдавскую сборную, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека Федерации биатлона Молдавии Петр Брия.

Павел Магазеев

Павел Магазеев

кадр из видео

Кроме 31-летнего Магазеева, от гражданства России отказались биатлонисты Андрей Усов (25 лет) и Алина Стремоус (24 года).

Отмечается, что для перехода атлетам не потребовалось специальное разрешение от руководства российского и международного союзов биатлонистов, поскольку честь России на международных соревнованиях на взрослом уровне они не отстаивали ни разу.

Петр Брия подчеркнул, что спортсменам выдали паспорта, однако в связи с распространением COVID-19 по миру они вынуждены готовиться к соревнованиям в России. Сборы в столице Молдавии Кишиневе запланированы на 20 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная биатлонистка Екатерина Авакумова, имеющая российское гражданство, во второй раз за карьеру сменила страну, которую представляет на соревнованиях.

До этого знаменитая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова также сменила спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Словении.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Уже стало гражданство Молдовы лучше чем срусское. Мда, разбегаются с тонущего кораб-ля
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Если до 24,25 и 31 года ничего не добился в спорте, надо менять род занятий, а не паспорт. Ну да это их дело
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