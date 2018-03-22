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Были настроены: украинские биатлонистки приняли решение о карьере

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Лидеры биатлонной сборной Украины сестры Вита и Валентина Семеренко намеренны продолжать свои выступления за национальную команду. Об этом сообщил личный тренер биатлонисток Григорий Шамрай.

"Вита, когда возвращалась в спорт, была настроена поработать не один год, а два-три. Посмотрим, как оно пойдет – там, может, еще и до следующей Олимпиады останется. Валентина тоже настроена и хочет продолжать тренировки, потому, что она разочарована своим окончанием сезона, и у нее на душе нету ощущения того, что она полностью реализовалась. Так что будем дальше работать, поправлять весной здоровье и приступать к делу", – цитирует Шамрая XSPORT.

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Как сообщал "Обозреватель", о возможном завершении карьеры объявила другая ведущая украинская биатлонистка Юлия Джима.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Валя СемеренкоВита Семеренко
Объект
Сборная Украины по биатлону
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