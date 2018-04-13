"Буду рад": сильнейший биатлонист мира красиво разделался с допингистом из РФ

Сильнейший биатлонист мира француз Мартен Фуркад признался, что обрадуется, если россиянина Евгения Устюгова лишат золотой медали Олимпиады-2010 в Ванкувере. Комментируя допинговый скандал вокруг представителей РФ, обладатель Большого хрустального глобуса подчеркнул, что гордится своим выступлением в масс-старте канадских Игр.

"На ОИ-2010 в Ванкувере я выиграл серебряную медаль и очень горжусь этим. Я бы ни на что не променял эту награду. Если выяснится, что Устюгов нарушил правила, и его лишат победы, буду рад. Но, получив "золото", я не стану более счастливым человеком", – сказал Фуркад во время общения с читателями издания Le Monde.

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Как сообщал "Обозреватель", в мировом биатлоне вспыхнул новый грандиозный допинговый скандал, который может поставить крест на этом виде спорта в России.