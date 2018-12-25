''Били специально'': допингисту сборной РФ устраивали ''ужас'' в гонках

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, что вернувшегося после допинг-скандала Александра Логинова во время гонок травили соперники.
Александр Логинов
Логинов в 2014 году попался на допинге, отбыв двухлетнюю дисквалификацию.
"Помню, как Сашка возвращался два года назад. Это был ужас, он не спал ночами, сильно переживал; я как-то успокаивал. На Кубке IBU Сашку провоцировали чехи, французы – козни строили. В гонках били по палкам, много чего творили. Из него такие вещи очень сложно вытащить – он не ноет, не жалуется никогда. Я узнавал это от тренеров, которые стояли по дистанции. Потом шел к нему: "Санька, что у тебя там случилось? Да ничего, ударили специально" – сказал Касперович в интервью sports.ru.
Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский олимпийский чемпион Йоханнес Бе заявил, что лучшему биатлонисту России Александру Логинову не стоит рассчитывать на уважение со стороны других спортсменов.
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