''Били специально'': допингисту сборной РФ устраивали ''ужас'' в гонках

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, что вернувшегося после допинг-скандала Александра Логинова во время гонок травили соперники.

Александр Логинов

Логинов в 2014 году попался на допинге, отбыв двухлетнюю дисквалификацию.

"Помню, как Сашка возвращался два года назад. Это был ужас, он не спал ночами, сильно переживал; я как-то успокаивал. На Кубке IBU Сашку провоцировали чехи, французы – козни строили. В гонках били по палкам, много чего творили. Из него такие вещи очень сложно вытащить – он не ноет, не жалуется никогда. Я узнавал это от тренеров, которые стояли по дистанции. Потом шел к нему: "Санька, что у тебя там случилось? Да ничего, ударили специально" – сказал Касперович в интервью sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский олимпийский чемпион Йоханнес Бе заявил, что лучшему биатлонисту России Александру Логинову не стоит рассчитывать на уважение со стороны других спортсменов.