Биатлонистка сборной Украины завалила напарницу на эстафете Кубка мира - видео

У женской сборной Украины по биатлону произошел неприятный инцидент во время эстафетной гонки на 8-м этапе Кубка мира.

Валентина Семеренко, которая бежала 3-й этап, передавая эстафету Юлии Джиме наступила ей на лыжу и завалила напарницу. Эпизод попал в прямой эфир, однако режиссеры сразу же убрали камеру, дав общий план.

В итоге на своем первом огневом рубеже Джима допустила один промах. Еще три раза киевлянка промахнулась на "стойке". В итоге "сине-желтая" команда финишировала на 8-й строчке, уступив в финишном створе Польше, но обойдя Россию.

Напомним, что на Играх-2018 во время гонку "затоптали" российскую биатлонистку.