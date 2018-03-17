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Биатлонистка сборной Украины завалила напарницу на эстафете Кубка мира - видео

7.4тЧитать новость на украинском

У женской сборной Украины по биатлону произошел неприятный инцидент во время эстафетной гонки на 8-м этапе Кубка мира.

Валентина Семеренко, которая бежала 3-й этап, передавая эстафету Юлии Джиме наступила ей на лыжу и завалила напарницу. Эпизод попал в прямой эфир, однако режиссеры сразу же убрали камеру, дав общий план.

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В итоге на своем первом огневом рубеже Джима допустила один промах. Еще три раза киевлянка промахнулась на "стойке". В итоге "сине-желтая" команда финишировала на 8-й строчке, уступив в финишном створе Польше, но обойдя Россию.

Напомним, что на Играх-2018 во время гонку "затоптали" российскую биатлонистку.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Валя СемеренкоЮлия Джима
Объект
Сборная Украины по биатлону
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