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Биатлонист сборной России струсил и отказался бежать эстафету на чемпионате мира

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Биатлонист сборной России Евгений Гараничев стал главным героем эстафеты чемпионата мира в Эстерсунде. 31-летний призер Игр в Сочи отказался от участия в гонке, мотивируя это решение желанием лучше подготовиться к масс-старту.

Евгений Гараничев

Евгений Гараничев

sports.ru

По статистике, Гараничев каждый чемпионат мира в командой гонке заходил на штрафные круги и по неофициальной информации просто испугался в очередной раз опозориться.

• ЧМ-2012: штрафной круг

• ЧМ-2013: два штрафных круга

• ОИ-2014: штрафной круг (микст)

• ЧМ-2015: штрафной круг

• ЧМ-2016: штрафной круг

В этой ситуации бежать гонку пришлось дебютанту чемпионатов мира Никите Поршневу, который чуть не оставил российскую команду без медали.

Поршнев принял эстафету первым, а отправил олимпийского чемпиона Сочи Малышко на третий этап с более чем минутным отставанием.

Спасти гонку российской команде помогло только слабое выступление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который на последней стрельбе допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга.

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В итоге сборная России чудом завоевала бронзовую медаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

10 марта Гараничев опозорился на ЧМ, по-дурацки лишив себя медали.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Евгений Гараничев
Место
ШвецияЭстерсунд
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