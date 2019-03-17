Биатлонист сборной России струсил и отказался бежать эстафету на чемпионате мира

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев стал главным героем эстафеты чемпионата мира в Эстерсунде. 31-летний призер Игр в Сочи отказался от участия в гонке, мотивируя это решение желанием лучше подготовиться к масс-старту.
Евгений Гараничев
sports.ru
По статистике, Гараничев каждый чемпионат мира в командой гонке заходил на штрафные круги и по неофициальной информации просто испугался в очередной раз опозориться.
• ЧМ-2012: штрафной круг
• ЧМ-2013: два штрафных круга
• ОИ-2014: штрафной круг (микст)
• ЧМ-2015: штрафной круг
• ЧМ-2016: штрафной круг
В этой ситуации бежать гонку пришлось дебютанту чемпионатов мира Никите Поршневу, который чуть не оставил российскую команду без медали.
Поршнев принял эстафету первым, а отправил олимпийского чемпиона Сочи Малышко на третий этап с более чем минутным отставанием.
Спасти гонку российской команде помогло только слабое выступление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который на последней стрельбе допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга.
В итоге сборная России чудом завоевала бронзовую медаль.
Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.
10 марта Гараничев опозорился на ЧМ, по-дурацки лишив себя медали.
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