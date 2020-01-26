Украинцы заняли последние места на Кубке мира по биатлону

В воскресенье, 26 января, шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке продолжился мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.

Два представителя Украины Дмитрий Пидручный и Артем Прима заняли второе и третье место с конца среди 30 участников.

Единственным спортсменом, кто выступил хуже украинцев стал белорус Сергей Бочарников.

Дмитрий Пидручный

Победу в масс-старте добыл француз Кантен Фийон Майе. "Серебро" у представителя Германии Бенедикта Долля. Третье место на подиуме занял Йоханнес Тингнес Бе из Норвегии.

Кубок мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла 10-е место в смешанной эстафете. Позже наша команда была дисквалифицирована.

Ранее украинский дует Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, занял 5-е место в сингл-миксте.

Отметим, что старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

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