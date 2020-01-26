Главная Новости
26 января • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Украинцы заняли последние места на Кубке мира по биатлону

1.3т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 26 января, шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке продолжился мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.

Два представителя Украины Дмитрий Пидручный и Артем Прима заняли второе и третье место с конца среди 30 участников.

Единственным спортсменом, кто выступил хуже украинцев стал белорус Сергей Бочарников.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Победу в масс-старте добыл француз Кантен Фийон Майе. "Серебро" у представителя Германии Бенедикта Долля. Третье место на подиуме занял Йоханнес Тингнес Бе из Норвегии.

Кубок мира по биатлону

Кубок мира по биатлону

Новости
6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и результаты

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла 10-е место в смешанной эстафете. Позже наша команда была дисквалифицирована.

Ранее украинский дует Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, занял 5-е место в сингл-миксте.

Отметим, что старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Словения Поклюка
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
19
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги