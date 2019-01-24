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6-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

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Уже традиционно этап Кубка мира по биатлону мужчины открывают спринтом на 10 км, который в этот раз проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве (с 24-го по 27 января).

Украинские биатлонисты на мажорной ноте завершили этап в Рупольдинге, заняв в эстафете 7-е место, и теперь должны взяться за улучшение своих индивидуальных показателей. Напомним, выше всего пока из украинцев в индивидуальном рейтинге идет Дмитрий Пидручный, занимая 26-ю позицию (с одним очком отставание от 25-го места).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Сергей Семенов

Сергей Семенов

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

6-й этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Италии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".

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