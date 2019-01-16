5-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) начинается скомкано - из-за непогоды мужской спринт (10 км) потребовалось перенести. Но перенос состоялся всего на один день (с 16-го на 17-е января), и теперь организаторы проведут сразу две гонки (следом за мужским спринтом - женский).

Для мужской сборной Украины старт в Рупольдинге прежде всего - шанс реабилитироваться за провал в эстафете предыдущего этапа. Наша команда опустилась в рейтинге Кубка наций (на 10-е место), и теперь постарается быть в первых десятках, чтобы вернуть былые позиции.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 12:00 по Киевскому времени.

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Украину в спринте представят четыре биатлониста - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Артем Тищенко. После гонок в Оберхофе у Пидручного были проблемы с плечом, но после диагностики в Мюнхене и небольшого лечения Дмитрий уже вчера проводил тренировки перед гонкой.

Дмитрий Пидручный

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

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