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13 мая • обновлено в 16:33
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Беленюк предложил свою кандидатуру на бой Усика против хейтеров

10т
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Украинский борец греко-римского стиля и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк заявил о готовности рассудить бой боксера Александра Усика против его критиков.

"Пока все вызывают на бой Александра Усика, я решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую. P.S. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено", – написал Беленюк у себя в Instagram.

Александр Усик и Жан Беленюк

Александр Усик и Жан Беленюк

XSPORT.ua

Напомним, что ранее Усик опубликовал ролик, в котором показал, как будет бить критикующих его "диванных экспертов". Увидев это видео, украинский борец Богдан Грицай вызвал боксера на бой без правил. Александр от поединка в таком формате отказался и предложил Грицаю встретиться на боксерском ринге. После этого борец снова ответил Усику.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец АТО из Винницы Андрей Грачов бросил вызов боксеру, пообещав разделаться с Александром за три минуты.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Богдан Грицай Жан Беленюк Александр Усик
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Пузій Федір
Пузій Федір
Цікаво, як зараз до цих двох відбитих дурачків - усєк-ламачєнка будуть відноситись міжнародні промоутери?
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Петров Сергей
Петров Сергей
Пузій Федір, они прекрасно понимают, что происходит в стране у Усика и Ломаченко. Жаль, что мировой имидж Украины, который ребята годами нарабатывали, подло разрушен прон@цисткими иди@тами.
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