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16 ноября • обновлено в 15:01
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Женской сборной Украины нужна поддержка болельщиков в отборочном матче Евробаскета

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Женская сборная Украины по баскетболу 17 ноября в Харькове проведет второй матч квалификации чемпионата Европы 2021 года. В гости к команде Срджана Радуловича приедет Португалия.

Сейчас португалки захватили лидерство в группе G. В первом матче они уверенно победили дома Финляндию – 71:48.

14 ноября наша обновленная сборная уступила на выезде лидеру группы Бельгии – 66:83.

Поэтому между сборными Португалии и Украины разница в 40 очков. Португальская сборная может быть нашим главным конкурентом в борьбе за второе место, которое по максимально положительного баланса может вывести в финальный турнир чемпионата Европы.

Женской сборной Украины нужна поддержка болельщиков в отборочном матче Евробаскета

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Так нашей команде крайне важно победить 17 ноября в Харькове. И желательно с как можно большей разницей. Следующие поединки состоятся только через год.

Нашей команде нужно, чтобы трибуны харьковского ПС Локомотив стали дополнительным игроком. Для этого необходимо приобрести здесь билет и поддержать наших девушек.

Также матч в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале XSPORT .

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Место
Украина Харьков
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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