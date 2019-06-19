Зарплата в 313 раз меньше: топ факты о женской НБА

О НБА, самой раскрученной мужской лиге мира, которая была основана в 1946 году, о ее звездах и скандалах OBOZREVATEL рассказывает довольно регулярно. Но есть за океаном и женская баскетбольная лига – ВНБА. Сегодня о ней.

Основана она была в 1966 году, чемпионат проходит с мая по сентябрь. В нем выступают 12 команд. Играют женщины на площадке такого же размера, как и мужчины (28,65 м х 15,24 м). И кольцо находится на такой же высоте – 3,05 м. У парней окружность игрового мяча 75 см, а у девушек – 72. Вес "оранжевого" также отличается – 620 г в НБА и 570 г в ВНБА. Четверть у женщин длится 10 минут, у мужчин – 12, а трехочковая линия у сильного пола расположена на расстоянии 7,24 м от кольца, а слабого пола – 6,75 м.

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Существенно отличается и средний показатель посещаемости матчей. Если у мужчин он составляет около 18 тысяч зрителей, то у девушек – около семи. Таковы показатели прошлого сезона. Игроки НБА добираются до городов, где проходят матчи, чартерными самолетами, а вот представители ВНБА летают регулярными рейсами.

И это еще не все. Баскетболистки давно жалуются на несопоставимые зарплаты в женской и мужской лигах. К примеру, звезда клуба "Голден Стэйт" Стефен Карри получает почти 37,5 млн долларов за сезон. А лучшая баскетболистка страны, лидер клуба "Сиэтл Сторм" Джуэл Лойд – всего 119,5 тысяч. Это в 313 раз меньше, чем зарплата Карри.

Такая разница объясняется тем, что среднее количество телепросмотров матчей НБА за прошлый сезон – 1,63 млн, а вот к играм женщин интерес намного меньше – порядка 231 тысячи. Именно поэтому средняя зарплата у мужчин за сезон – 6,4 млн, а у женщин – 79 тысяч.

Телеканалы пока уделяют мало внимания женской лиге, отводя ей лишь 2% эфирного времени. Но тем не менее популярность женского баскетбола с каждым годом растет в стране. В 1976-м в программе Олимпиады появился турнир женских команд, и с этого времени сборная США ни разу не оставалась без медалей. И на Играх-2020 в Токио американки вновь будут главными фаворитками.

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В ВНБА пробивались лишь трое украинок, но их карьера в лиге была короткой. Ольга Фирсова в 2000 году отыграла девять матчей за "Либерти", Валерия Бережинская – два за "Сан-Антонио в 2008-м, а Инга Орехова в 2014-2015 гг. шесть раз выходила на паркет за "Атланту" и "Коннектикут".

Возможно, успеха добьется 27-летняя капитан сборной Украины Алина Ягупова, подписавшая контракт с трехкратным чемпионом лиги "Лос-Анджелес Спаркс". Специалисты утверждают, что Алина имеет все данные, чтобы закрепиться в ВНБА. И мы также будем надеяться на это.

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Друзья, поклонники оранжевого мяча, давайте полистаем страницы баскетбольной энциклопедии OBOZREVATEL.

10 мая 1935 года. В Швейцарии завершился первый чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. В финале сборная Латвии обыграла Испанию со счетом 24:18.

22 октября 1950 года. В Буэнос-Айресе стартовал первый чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Победили хозяева турнира аргентинцы.

22 марта 1953 года. В Чили завершился первый чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. В нем приняли участие 10 команд. Чемпионом стала сборная США, одержав четыре победы в пяти матчах. "Серебро" досталось Чили.

17 февраля 1968 года. На территории студенческого городка Спрингфилдского колледжа (штат Массачусетс, США) открылся Баскетбольный зал славы.

14 июня 1987 года. Греция впервые стала чемпионом Европы по баскетболу, победив в финале СССР – 103:101.

8 апреля 1996 года. "Шарлотт Хорнетс" прервали рекордную домашнюю 44-матчевую серию побед "Чикаго Буллз" в НБА (98:97). У "быков" 40 очков набрал Майкл Джордан, но "смазал" решающую "двушку". К слову, "Его Воздушество" сейчас является владельцем именно "шершней".

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