Юный болельщик, выигравший в Черкассах 93000 грн: я в шоке

13-летний черкасский болельщик в один вечер стал знаменит на всю Украину. В пятницу, 23 марта, Максим Грицков выиграл космический джекпот от Федерации баскетбола Украины и ТМ "Пари-Матч" - 93 000 гривен.

Юноша попал из центра площадки, предварительно купив билет на игру онлайн. Приятно, что этот парень занимается баскетболом и выступает в юношеском чемпионате Украины за "Черкаськи Мавпы-04", являясь капитаном этой команды. Парень до сих пор находится в определенном шоке. В конце концов уже вскоре ему нужно будет подумать над тем куда потратить кругленькую сумму.

Максим Грицков ФБУ

Максим Грицков ФБУ

"Я просто в шоке. Когда назвали, что мой билет будет участвовать в розыгрыше у меня сразу начала кружиться голова. Я реально очень переживал. Чувствовал как побелел. Перед броском успел обсудить со своими ребятами по команде, что может быть и как закинуть. Я просто невероятно волновался, еще и бросать надо было предпоследнем", - цитирует Максима пресс-служба ФБУ.

- Ты знаешь, что ты несколько нарушил правила, заступив за центральную линию площадки?

- В эмоциях я этого сначала не понял и невероятно радовался с ребятами. Но когда организатор сказал, что там было нарушение у меня опять все немного закружилась. Я очень расстроился. Затем, через несколько минут объявили, что президент Федерации баскетбола Михаил Бродский засчитал этот бросок я снова чуть не потерял сознание. А дальше уже ребята выбежали на площадку и мы радовались ...

Максим Грицков ФБУ

- Ты не первый год занимаешься баскетболом и даже играешь в юношеском чемпионате Украины.

- Да, я занимаюсь в "Черкаських Мавпах" с восьми лет. Очень люблю баскетбол.

- Уже знаешь на что потратишь свой выигрыш.

- Нет, еще об этом не думали. Буду решать с родными.

Видео победного броска:

Напомним, что 10 марта харьковский болельщик выиграл 20 тысяч грн броском с центра поля.