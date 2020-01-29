Впервые в истории: украинский данкер стал игроком легендарной команды

Баскетболист Дмитрий Smoove Кривенко стал первым украинцем, который попал в легендарную развлекательную команду “Harlem Globetrotters”, которая существует уже 97 лет.

Двухкратный чемпион мира по данкам разместил информацию о своем включении в команду в Facebook. Вместе с ним ее состав пополнили китаец Лаки Янг и поляк Деззл Кидон. Украинец становился победителем чемпионатов по данкам в баскетболе 3х3 в 2016 и 2018 годах.

Дмитрий Кривенко XSport

Напомним, что “Harlem Globetrotters” имеют всемирную славу благодаря исполнению ярких трюков. Их шоу состоит из спортивных и театральных элементов. Кривенко примет участие в турне команды, которое пройдет более чем в 30 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в тройку лучших моментов баскетбола 3х3 в 2019 году.

О спорте и не только – в нашем Instagram!