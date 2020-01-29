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29 января • обновлено в 09:50
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Впервые в истории: украинский данкер стал игроком легендарной команды

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Баскетболист Дмитрий Smoove Кривенко стал первым украинцем, который попал в легендарную развлекательную команду “Harlem Globetrotters”, которая существует уже 97 лет.

Двухкратный чемпион мира по данкам разместил информацию о своем включении в команду в Facebook. Вместе с ним ее состав пополнили китаец Лаки Янг и поляк Деззл Кидон. Украинец становился победителем чемпионатов по данкам в баскетболе 3х3 в 2016 и 2018 годах.

Дмитрий Кривенко

Дмитрий Кривенко

XSport

Напомним, что “Harlem Globetrotters” имеют всемирную славу благодаря исполнению ярких трюков. Их шоу состоит из спортивных и театральных элементов. Кривенко примет участие в турне команды, которое пройдет более чем в 30 странах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в тройку лучших моментов баскетбола 3х3 в 2019 году.

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Тема
Баскетбол 3х3
Персона
Дмитрий Кривенко
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