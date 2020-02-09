Вдова Брайанта свела с ума сеть, опубликовав видео семимесячной дочери

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса опубликовала потрясающее видео со своей семимесячной дочерью Капри, которая учиться ходить.
Капри Брайант
кадр из видео
Капри Брайант
кадр из видео
Спустя две недели после гибели мужа и 13-летней дочери Джанны 37-летняя Ванесса умилила сеть роликом, на котором Капри впервые пытается встать на ноги. На видео Брайант ласково называет малышку "кокосовым орешком" и подбадривает ее. "Моя Koko Bean (второе имя Кобе – Бин – ред.) выглядит, как моя Джиджи (так Ванесса называет Джанну – ред.) с папиными глазами. Воу! Хорошая работа, Коко. Попробуй еще раз", – говорит вдова Брайанта.
Instagram Ванессы Брайант
Джанна и Коби Брайант
Instagram Коби Брайанта
В комментариях в социальной сети Instagram Ванессу поддержали в трудную минуту, а также отметили сходство Капри с погибшей сестрой. "Ты прекрасный ангел! Не останавливайся! Наши сердца с тобой", "Оставайся сильной. Жизнь продолжается. Молимся за тебя", "Боже, какая же она очаровательная! Посмотрите на эту улыбку", "Она очень похожа на Джиджи", – отметили пользователи соцсети.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джанна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение аппарата.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы в Калабасасе.
Также СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео останков вертолета.
Кроме того, NTSB раскрыл шокирующие подробности крушения.
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