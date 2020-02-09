Вдова Брайанта свела с ума сеть, опубликовав видео семимесячной дочери

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса опубликовала потрясающее видео со своей семимесячной дочерью Капри, которая учиться ходить.

Капри Брайант кадр из видео

Капри Брайант кадр из видео

Спустя две недели после гибели мужа и 13-летней дочери Джанны 37-летняя Ванесса умилила сеть роликом, на котором Капри впервые пытается встать на ноги. На видео Брайант ласково называет малышку "кокосовым орешком" и подбадривает ее. "Моя Koko Bean (второе имя Кобе – Бин – ред.) выглядит, как моя Джиджи (так Ванесса называет Джанну – ред.) с папиными глазами. Воу! Хорошая работа, Коко. Попробуй еще раз", – говорит вдова Брайанта.

Instagram Ванессы Брайант

Джанна и Коби Брайант Instagram Коби Брайанта

В комментариях в социальной сети Instagram Ванессу поддержали в трудную минуту, а также отметили сходство Капри с погибшей сестрой. "Ты прекрасный ангел! Не останавливайся! Наши сердца с тобой", "Оставайся сильной. Жизнь продолжается. Молимся за тебя", "Боже, какая же она очаровательная! Посмотрите на эту улыбку", "Она очень похожа на Джиджи", – отметили пользователи соцсети.

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