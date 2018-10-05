Драма дня: в Запорожье стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч

В Запорожье поединком между одноименной командой и МБК "Николаев" стартовал новый розыгрыш Суперлиги Пари-Матч. На обновленной арене Дворца спорта "Юность" хозяева площадки, совершив камбэк, добыли первую победу в национальном баскетбольном первенстве - 84:81.

Гости откровенно ошарашили соперника своей активной игрой на старте матча. Хозяева под руководством главного тренера Валерия Плеханова ничего не могли поделать с быстрым баскетболом "корабелов".

ФБУ

ФБУ

ФБУ

ФБУ

ФБУ

Новости Умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк

Хозяевам удалось сократить 7-очковое отставание до трех пунктов перед первым перерывом, однако вторая четверть снова осталась за их соперниками. Более того, "Запорожью удалось" увеличить открыв до восьми пунктов.

Вторая половина началась удачно для подопечных Плеханова и в середине третьей четверти им удалось сравнять счет - 54:54. После этого на паркете начались настоящие качели. Команды отвечали друг другу результативными атаки.

ФБУ

ФБУ

ФБУ

ФБУ

ФБУ

К середине решающей 10-минутке "корабелам" удалось вновь оторваться от оппонента - на этот раз на пять пунктов. Перелом наступил за минуту до конца основного времени, когда запорожцы реализовали две дальние попытки подряд, которые и принесли победу хозяевам.

БК "Запорожье" – МБК "Николаев" 84:81 (18:21, 23:28, 21:14, 22:18)

БК Запорожье: Холтон (9 + 4 передачи), Овдеенко (4 + 6 подборов), Мироненко (24 + 9 подборов + 3 перехвата), Хилл (18 + 7 подборов), Анисимов – старт; Трент (21 + 4 передачи + 3 перехвата), Буц (5 + 4 передачи), Тарасенко (3).

МБК "Николаев": Тонченко, Мусиенко (7), Онуфриев (16 + 5 подборов + 4 потери), Жуковский (10 + 6 подборов), Аникиенко (11 + 6 подборов) – старт; Попов (14 + 7 передач), Хохоник (10 + 5 потерь), Адедиран (8), Давидюк (3), Приймак (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Суперлиге Пари-Матч приняли историческое решение относительно финансовых призовых в турнире.