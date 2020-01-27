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27 января • обновлено в 09:27
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В США погиб легендарный баскетболист Коби Брайант: спортивные итоги 26 января

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В США при крушении вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, а украинские боксеры Арнольд Хегай и Иван Редкач потерпели поражения.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 января.

Кроме того, Россия установила позорный антирекорд в Кубке мира по биатлону. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Кубок мира по биатлону НБА
Персоны
Арнольд Хегай Коби Брайант Иван Редкач
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