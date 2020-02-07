В США назвали дату прощания с Коби Брайантом

24 февраля в Лос-Анджелесе на домашней арене "Лейкерс" "Стейплс-центр" пройдет церемония прощания с легендой команды Коби Брайантом и всеми погибшими в результате крушения вертолета.
Как сообщает агентство LATimes, на мероприятие смогут попасть не все желающие, поэтому ожидается, что вход на церемонию будет жестко ограничен. Дата проведения события была согласована со вдовой Брайанта Ванессой, а также организацией "Лейкерс" и руководителями "Стейплс-центра".
Церемония прощания с Коби Брайантом
CBS Sports
Напомним, что Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение вертолета легенды НБА.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети отыскали якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
Кроме того, стало известно о подвиге пилота, который сумел отвести аппарат от города.
Жена легендарного баскетболиста Ванесса выступила с первым заявлением после смерти мужа и дочери в крушении вертолета.
НБА решила изменить формат Матча всех звезд, чтобы почтить память Коби Брайанта.
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