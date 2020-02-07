В США назвали дату прощания с Коби Брайантом

24 февраля в Лос-Анджелесе на домашней арене "Лейкерс" "Стейплс-центр" пройдет церемония прощания с легендой команды Коби Брайантом и всеми погибшими в результате крушения вертолета.

Как сообщает агентство LATimes, на мероприятие смогут попасть не все желающие, поэтому ожидается, что вход на церемонию будет жестко ограничен. Дата проведения события была согласована со вдовой Брайанта Ванессой, а также организацией "Лейкерс" и руководителями "Стейплс-центра".

Церемония прощания с Коби Брайантом CBS Sports

Напомним, что Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.

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