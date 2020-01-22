В США матч студенческой лиги закончился грандиозным побоищем – опубликовано видео

В США на последних секундах матча Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу между университетами Канзаса и Канзас Стэйт случилась массовая драка.

По традиции, при разгромном счете лидирующая команда не проводит полноценную последнюю атаку, а ждет, пока прозвучит финальная сирена. За 8 секунд до конца баскетболисты Канзаса вели 81:59 и, получив владение, не собирались предпринимать попыток увеличить разрыв в счете.

Массовая драка на матче NCAA между Канзасом и Канзас Стэйт

Однако один из соперников решил отобрать мяч и улучшить свою статистику по набранным очкам, за что был наказан мощным блок-шотом. Это и стало поводом для выяснения отношений между баскетболистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США финальный матч баскетбольного турнира между старшеклассниками закончился массовой дракой между командами и зрителями на трибунах.

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