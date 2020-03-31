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1 апреля • обновлено в 00:14
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В семье легенды НБА произошла смертельная трагедия

1.5т
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Легендарный баскетболист НБА и Китайской лиги Стефон Марбери, сообщил, что потерял родственника из-за коронавируса.

Стефон Марбери

Стефон Марбери

@starburymarbury

"Этот невидимый монстр забрал у меня близкого человека. Вчера из-за коронавируса умер мой двоюродный брат, моя семья переживает очень трудное время", – передает слова Марбери NBC New York.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 31 марта США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге заболевших коронавирусом по всему миру – там уже более 176 тысяч больных.

Ранее из-за пандемии коноравируса умерла тетя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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