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21 декабря • обновлено в 16:53
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В НБА хотят провести революционные изменения

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации задумало реформировать сильнейшую баскетбольную лигу мира НБА.

Всем командам турнира было разослано предложение об изменениях, которые должны вступить в силу с сезона-2021/22, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В НБА хотят провести революционные изменения

nba.com

По предложению руководства лиги, регулярный чемпионат сократится до 78 матчей, а в ходе сезона будет проводиться дополнительный турнир, в котором будут разыгрываться большие призовые – по $1 млн каждому игроку и $1,5 млн для тренера. Турнир будет проходить в конце ноября – начале декабря. На групповом этапе команды проведут по восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде), а затем будет проходить второй раунд в формате плей-офф. Полуфиналы и финалы турнира будут проходить на нейтральной площадке.

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Кроме того, предлагается проводить турниры за 7-е и 8-е место в конференциях, а также повторный посев лучших четырех команд плей-офф на основе результатов регулярного чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США умер баскетболист, сотворивший революцию в НБА.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
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