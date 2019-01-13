В кошмарном ДТП погиб скандальный украинский баскетболист, его жена в реанимации

В дорожно-транспортном происшествии на автодороге Луцк-Ковель, вблизи села Свидники Ковельского района, разбился украинский баскетболист Андрей Романица. Его жена Оксана в реанимации.

Андрей Романица и его жена Оксана Facebook

Спортсмен находился за рулем автомобиля КIA, двигаясь из Луцка в Ковель. Он погиб на месте ДТП. 32-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали в реанимацию Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения.

За рулем Volkswagen T4 находился 61-летний житель города Ковель. Его госпитализировали в травматологию. Пассажир микроавтобуса, 56-летний житель Ковельского района, после оказания на месте медицинской помощи от госпитализации отказался, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области.

Пресс-служба Национальной полиции

Пресс-служба Национальной полиции

Пресс-служба Национальной полиции

Романица в марте прошлого года стал участником скандального инцидента. Во время матча Первой лиги чемпионата Украины по баскетболу игрок БК "Ужгород" напал на арбитра.

По итогам разбирательств Федерация баскетбола Украины (ФБУ) признала поведение Романицы содержащим акт насилия с использованием угроз и запугиваний. Баскетболист был оштрафован на 15 000 гривен и пожизненно дисквалифицирован.

Новости Юные украинские футболисты попали в тройное ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в страшной автомобильной аварии. Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Пушкарь находился в авто вместе со своим коллегой Олегом Жохом.

Соперник погибшего армрестлера Андрея Пушкаря Денис Цыпленков отказался от чемпионского пояса в пользу оппонента. Украинец не дожил до боя несколько дней.

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