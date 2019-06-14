Украинцы вышли в полуфинал супертурнира по баскетболу 3х3

Две мужские и женская сборные Украины сыграли в четвертьфинале турнира 3х3 BIG Twelve во французском Вуарон.

Первая мужская сборная Украины уступила команде Франции U-23 – 18:21. Хозяева с началом поединка захватили инициативу и пошли вперед. Украинский так и не удалось их догнать.

Вторая мужская команда в драматичной борьбе вырвала победу у хозяев из команды France Jeux Euro – 21:20. Большую часть поединка украинцы догоняли соперника. За 1:33 до конца счет был 15:18 в пользу соперника. Два подряд дальних попадания позволили выровнять положение. И французы впоследствии набрали 20-й балл. Впрочем дальний попадание Липовцева вывело именно украинцев в полуфинал.

Новости В ярком финале определились чемпионы Суперлиги 3х3

кадр из видео

В полуфинале вторая мужская сборная Украины будет играть 15 июня в 15:20 против Франции U-23. Эти команды уже встречались на групповом этапе. Тогда победили французы.

Женская сборная Украины победила в четвертьфинале Эстонию – 21:16. Некоторое время соперницам удавалось навязывать жесткое сопротивление. Однако во второй половине украинки окончательно перехватили инициативу и уверенно довели встречу до победы.

В полуфинале наша команда 15 июня в 16:00 играет против Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории примет квалификацию к Евробаскета 3х3.

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